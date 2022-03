Ski-Kurzurlaub im Angesicht des Großglockners

Der Grossglockner bietet neben dem traumhaften hochalpinen Panorama und der Schneesicherheit mit 55 Pistenkilometer und 12 Liftanlagen alles was das Herz begehrt. Das Skigebiet in Heiligenblut am Großglockner ist sowohl für Einsteiger als auch Alpinprofi bestens geeignet. Neben der perfekt präperieten Skipisten, kommen hier auch Freerider und Powder-Fans sowohl abseits der Pisten als auch auf der 1.500 Hektar Freeride-Arena und in den Freeride-Sektoren voll auf ihre Kosten.