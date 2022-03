Liliana Klein lädt wieder zum Fashion Check-In ein

Albertina und grätzlhotel werden zu Trend-Hotspots

Die Fans der Fashion Check-In Events können sich gleich auf zwei Veranstaltungen freuen: Am 1. April verwandeln sich die Prunkräume des Albertina Museums in Trend-Hotspots für Mode, Beauty und Lifestyle. Gleich darauf öffnet am 23. Mai das luxuriöse grätzlhotel am Karmelitermarkt seine Türen und lädt zum zweiten Event ein!