Firmenboss setzt auf die Älteren

Er kann nicht verstehen, warum andere Unternehmen nicht auf Ältere in ihren Betrieben setzen. „Das ist eigentlich überall möglich, wenn man nicht gerade in Software-Entwicklung oder Start-up-Bereich tätig ist“, sagt Wochinz. Mit seiner Strategie arbeitet er gegen den Trend: Bisher haben ältere Arbeitslose am wenigsten vom Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt profitiert.