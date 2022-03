Kugel für Kilde und Goggia ++ Kriechmayr auf der 1

In Courchevel kommt es am Mittwoch zum großen Abfahrts-Showdown: Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde und die Italienerin Sofia Goggia sichern sich in spannenden Hunderstel-Krimis die kleinen Kugeln in den letzten Abfahrts-Rennen der Saison! Außerdem kickt Atletico Madrid Manchester United aus der Champions League und Aaron Rodgers sorgt für einen Mega-Millionen-Deal in der NFL! Das und noch mehr sehen Sie in den Krone-Sport-News, mit Moderatorin Katie Weleba.