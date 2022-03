Mit krone.at zur Premiere von „Der Schneeleopard“

Als Roman war „Der Schneeleopard“ des bekannten französischen Reiseschriftstellers Sylvain Tesson 2019 das meistgelesene Buch in Frankreich und das literarische Phänomen des Jahres. Das Buch ist dank des Tierfotografen Vincent Munier entstanden. Der mehrfach preisgekrönte Naturfotograf fragte Tesson, ob er nicht mit ihm nach Tibet reisen wolle, weil dort der Schneeleopard lebe. Den Dialog gibt Tesson in dem Werk wieder: „Ich dachte, der sei ausgestorben“, so der Schriftsteller. Muniers lakonische Antwort: „Er tut nur so.“