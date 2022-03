Drei sind einer zu viel - oder eben doch nicht

Der Journalist Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) reist für ein Interview zu dem gefeierten Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke), der zurückgezogen an einem See in Italien lebt. Dort angekommen, wird Daniel in die geheimnisvolle Geschichte von Mark, Tuuli (Alina Tomnikov) und Felix (Daniel Sträßer), Tuulis verschwundenem Lebensgefährten, hineingezogen. Es ist die Geschichte der großen Liebe dreier Menschen, die in Südamerika begann, über den Polarkreis bis zum 11. September in New York reicht und irgendwann mit einem großen Verlust endete. „Für mich geht es dabei um die Frage: Was ist Liebe, was ist dieses Versprechen für immer zusammenzubleiben, geht das überhaupt? Was ist Betrug, was ist Wahrheit?“, erzählt uns die österreichische Regisseurin Barbara Albert bei der großen Premiere in Berlin.