76-jähriger Kärntner besiegte den Langlaufchampion

Die Medaillensammlung im Haus Tschemernjak in Egg am Faaker See ist wahrlich spektakulär: Dreimal Gold bei den Master Weltmeisterschaften, dazu kommen noch zehnmal Silber- und Bronzemedaillen, einmal Gold bei den Master Olympic Games sowie unzählige internationale und nationale Klassensiege, die Haubenkoch Willi Tschemernjak in seiner mittlerweile Jahrzehnte andauernden Langlaufkarriere bereits erobert hat. Neben den sportlichen kommen noch die beruflichen Erfolge als Haubenkoch (Beliebtester Koch, Kocholympiasieger und, und, und) sowie als Buchautor hinzu.