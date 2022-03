krone.at schickt Sie in die „Häschenschule“

Rechtzeitig zum Osterfest startet am 17. März der entzückende Familienfilm „Die Häschenschule - der große Eierklau“ in den Kinos. In der österreichischen Dialektfassung (siehe auch Video oben) verleihen Ulrike Beimpold („Love Machine“), Katharina Straßer („Schnell ermittelt“), Markus Freistätter („Erik & Erika“) und Tanja Raunig („Walking on Sunshine“) den Charakteren ihre Stimmen. krone.at verlost zum Start des animierten Osterspaßes 2 Packages mit Kinotickets und Stickerbögen der „Häschenschule“!