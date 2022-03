Oligarch: „Russland wird Düngerpreise hochtreiben“

Exportstopp könnte fatale Folgen haben

Steigen die Preise in der Agrarwirtschaft, so kommt dies auch bei den Endkonsumenten an. Nahrung könnte um 20 Prozent teurer werden, sagt Melnitschenko. Und darauf spekuliert man offenbar auch in Moskau. Auch die UNO warnte bereits vor einer derartigen Entwicklung. Denn Russland ist nicht nur der größte Exporteur von Dünger, sondern auch von Weizen. Stoppt man in Moskau auch diese Exporte, so könnte dies fatale Folgen haben.