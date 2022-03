Angebot an Tests an Salzburgs Schulen wackelt

Zwar genießen die Schüler ihre Entscheidungsfreiheit über das Masken-Tragen, doch sind viele auch froh über die Möglichkeit der Tests. Denn gerade dadurch können sie sich „sicher in den Klassenzimmern“ fühlen, so Lena Huber von der Schülerunion. Doch genau diese Sicherheit ist durch die geplanten Lockerungen ab 1. April gefährdet, und das, obwohl auch an den Schulen die Infektionen weiter ansteigen.