Zu viel Botox? Fans erkennen Heidi Klum nicht mehr

Heidi Klum ist derzeit mit ihrer neuesten Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ megaerfolgreich. Die Show hat eine gute Quote. Die Chef-Jurorin hat in diesem Jahr bei der Model-Auswahl auf Diversität geachtet und das kommt beim Publikum an. Die Kandidatinnen sind zwischen 18 und 68 Jahre alt, zwischen 1,54 und 1,95 Meter groß, sie tragen Kleidergrößen zwischen 30 und 54.