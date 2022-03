Medwedew gibt Nr. 1 ab ++ Paralympics-Empfang

Daniil Medwedew gibt nach nur drei Wochen wieder den ersten Platz in der Weltrangliste ab - er unterliegt in der dritten Runde von Indian Wells. Außerdem blicken wir auf die Saison von Sara Marita Kramer zurück und freuen uns mit den erfolgreichen Paralympics-Teilnehmern, die am Montag in Wien-Schwechat angekommen sind. Diese und weitere Themen sehen Sie in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 15. März.