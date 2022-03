ÖFB-Länderspiel ganz im Zeichen der Ukraine

Der Gegner der Österreicher wird erst am 24. März feststehen. Gewinnt das ÖFB-Team in Wales, kommt der Verlierer der Play-off-Partie Schweden gegen Tschechien nach Wien. Bei einer Niederlage in Wales kommt Schottland in den Prater. Dass der Plan durcheinandergeraten ist, ist angesichts der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine natürlich nur Nebensache.