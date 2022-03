Dolezal und „die schönsten Lovesongs der 90er“

Mit dabei sind weltbekannte Hits wie Bon Jovis „Bed of Roses“, Bryan Adams „Everything I Do I Do It For You“ - der Dolezal „mitten ins Herz“ geht oder auch „Love of My Life“ von Queen. Zwischen den verschiedenen Liedern plaudert der Rockprofessor aus dem Nähkästchen und erzähl von seinen romantischsten Momenten. Unter anderem verrät er in dieser Folge von einer ganz großen Liebe, für die er sogar Liebes-Gedichte geschrieben hat um diese mit bekannten Liebesliedern in einer CD verpackt an seine Angebetete verschenkt hat, die daraufhin ihren Ehemann verlassen hat… Ein wahrer Romantiker!