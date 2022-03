Wir verlosen einen exklusiven Garten-Workshop!

Das Frühlingserwachen in den niederösterreichischen Gärten steht bevor. Wer das eigene Grün auf möglichst schöne und ökologische Art fit für das Frühjahr machen will, ist bei den Experten der Natur-im-Garten-Bewegung an der richtigen Adresse. Deshalb gibt es auch heuer beim „Krone“-Gewinnspiel wieder die Möglichkeit, einen Workshop mit den Fachleuten für die blühendsten Gärten zu gewinnen. Nach Terminvereinbarung kommt ein Experte persönlich bei Ihnen vorbei, um in ihrem Garten mitanzupacken.