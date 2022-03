Rasche Hilfe durch die Florianijünger

Übernachtet haben die Vorarlberger in einer der wenigen größeren Flüchtlingsunterkünfte. „Wir waren mit den Ukrainern zusammen und haben gesehen, woran es wirklich fehlt - nämlich an Dingen wie Essen, Hygieneartikeln oder Windeln. Deshalb ist das Ausmisten des Kleiderschranks zwar gut gemeint, doch an Kleidung fehlt es den wenigsten Flüchtlingen.“