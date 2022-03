Testfahrten an Verstappen ++ MotoGP-Favoriten 2022

Bevor die Formel 1-Saison 2022 startet, geben wir Ihnen einen tiefen Einblick in die letzten Vorbereitungen. Max Verstappen versteht es bei den letzten Tests in Bahrain am besten zu performen - Lewis Hamilton hingegen strauchelt und lässt sich noch nicht in die Karten blicken. Moderatorin Michaela Mayer und Sport-Experte Martin Grasl nehmen sie aber auch mit in die Welt der MotoGP, wo es im ersten Rennen zu einer überraschenden Podiums-Besetzung gekommen ist - Marc Marquez sieht zu Beginn der Meisterschaft schon zwei potenzielle Anwärter auf den Titel.