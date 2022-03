Ski-Tag mit Marlies & Kirchi für Damen zu gewinnen

„Es ist eine Zeit, wo uns andere Sachen sehr beschäftigen. Trotzdem sollten wir uns selbst nicht aus den Augen lassen.“ Marlies Raich trifft den Nagel auf den Kopf. Und nimmt sich bei diesen Worten selbst an der Nase. „Bei meinem nächsten Frauenarztbesuch werde ich das Thema ansprechen. Richtiger Zeitpunkt. Ich glaube mit 40 Jahren sollte man mit der Vorsorgeuntersuchung starten.“ Gemeint ist das Thema Brustkrebs. Neben Raich wirbt mit Michaela Kirchgasser eine weitere prominente Skidame für die Krebsvorsorge. Gemeinsam mit Tourismusdirektorin Mona Maier wird kommendes Wochenende (19. März) erneut in Obertauern bei einem Damenskitag ein Zeichen gesetzt. Sich selbst und gemeinsam was Gutes tun - so das Motto.