„Der Wolf und der Löwe“: Gewinnen zum Kinostart

Neues Meisterwerk von Naturfilmspezialist Gilles de Maistre

In „Mia und der weiße Löwe“ begleitete der Tier- und Naturfilmspezialist Gilles de Maistre ein Mädchen und ein Löwenkind über drei Jahre mit der Kamera und erschuf damit eines der beeindruckendsten Tierabenteuer der jüngeren Filmgeschichte. In seinem neuesten Filmabenteuer dreht sich diesmal alles um die außergewöhnliche Freundschaft zwischen einem Wolf und einem Löwen, die während der Dreharbeiten von dem bekannten Tiertrainer Andrew Simpson (The Revenant, „Game of Thrones“) betreut wurden.