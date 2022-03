Vision und Wahnsinn mit Jared Leto & Anne Hathaway

Luftschlösser gebaut

In die Hauptrollen schlüpfen ein großartiger Jared Leto als charismatischer, aber größenwahnsinniger Visionär, der sich und der Welt etwas beweisen will, nur um es zu beweisen, und eine ebenso großartige Anne Hathaway, die sich als spiritueller Guru inszeniert, aber damit kämpft, ihr Dasein im Schatten der berühmten Cousine und des erfolgreichen Mannes zu fristen. Aus ihrer gemeinsamen Vision wird Wahnsinn, mit dem sie am Ende Luftschlösser bauen, die unweigerlich zusammenbrechen müssen.