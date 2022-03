Unsere Fantasie ist nur eine Zeitreise entfernt

Die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus

In „The Adam Project“ sieht die Zukunft auch nicht gerade rosig aus. „An einem guten Tag ist es wie in ‚Terminator 2‘“, witzelt Adam Reed (Ryan Reynolds). Er hat im Jahr 2050 ein Raumschiff gestohlen, um damit nach 2018 zu reisen, auf der Suche nach seiner Frau (Zoe Saldana), die während eines Zeitsprungs verschwunden ist - vermutlich einer heißen Fährte auf der Spur, warum die Zukunft so grauenhaft geworden sein könnte. Dabei landet der angeschossene Titelheld in 2022, im Garten seines Elternhauses, wo ihn sein jüngeres Ich (Walker Scobell) findet.