Schwer bewaffnete Teenie-Bande überfällt Trafik

Die Wiener Polizei fahndet nach fünf bis sechs jugendlichen Tatverdächtigen, die am Freitag gemeinsam einen bewaffneten Überfall in einer Trafik in der Inzersdorfer Straße in Favoriten verübt haben sollen. Vor der Tat sollen erst zwei der Jugendlichen die Lokalität betreten und eine Kaufabsicht geäußert haben, dann stürmten die weiteren Komplizen in die Trafik.