20-Jähriger schoss mit Gaswaffe auf Schüler

Die Polizei nahm den 20-Jährigen in seinem Zuhause fest. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 20-Jährige wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Er muss sich wegen Körperverletzung, Nötigung und gefährlicher Drohung verantworten. Die an der Rauferei beteiligten Burschen bekamen ebenfalls eine Anzeige wegen gegenseitiger Körperverletzung.