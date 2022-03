American Song Contest: Reise zum Finale gewinnen!

Die „Krone“ und ServusTV verlosen dazu eine 5-tägige Reise nach Los Angeles zum American-Song- Contest-Finale am 9. Mai 2022 für zwei Personen. Inklusive Flug, Hotel und zwei Tickets für das Finale in den Universal Studios in L.A..



Die aktuell geltenden Einreisebestimmungen in die USA finden Sie HIER!