Salzburgs bitteres Aus ++ LASK-Klatsche in Prag

Im Achtelfinal-Rückspiel von Salzburg in München ist Endstation und trotzdem können sich die Mozartstädter in dieser Champions League-Saison auf die Schulter klopfen. Der LASK muss nach dem ersten von zwei Spielen gegen Slavia Prag bereits auf ein Wunder im Rückspiel hoffen. Moderator Martin Grasl und Experte Kurt Garger analysieren für Sie die wichtigsten Ereignisse in den europäischen Spitzenbewerben.