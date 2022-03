Betrunkener rastet in Bischofshofen völlig aus

Bei einer Bushaltestelle in Bad Hofgastein kam es am Mittwoch kurz vor Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Pongauer und einem türkischen Taxifahrer. Der Pongauer beschimpfte den Taxilenker rassistisch, drosch mit der Faust auf das Taxi ein und ging in weiterer Folge auch auf den Taxilenker los. Dabei versuchte er den Türken mit einre brennenden Zigarette zu verletzten, bedrohte ihn und versetzte ihm zu guter Letzt auch einen Fußtritt.