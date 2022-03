„Das ist keine mutige Lösung“

Krone: Die Dornbirner Mohrenbrauerei hat ihr umstrittenes Logo verändert. Eine gute Lösung?

Böhler: Es ist nicht mehr als eine Minimallösung, die starrsinnig und in der Botschaft ambivalent anmutet. Das Ganze erweckt den Eindruck, dass nur das Allernötigste getan wurde, um so behaupten zu können, dass man sein Wort gehalten und das Logo tatsächlich verändert hat. Das Unternehmen betont auch, wie viel das nun kostet. Da stellt sich die Frage, ob sich der Aufwand für so wenig rentiert.