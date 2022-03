„Den Krankenhäusern droht der Super-GAU“

Stadt Wien hält wenig davon

„Den Pflegeeinrichtungen und Kliniken droht aber aufgrund dessen der Super-GAU“, so Hamminger. Es sei ein gesundheitspolitisches Versagen, dass man freiberufliche Pflegekräfte nicht mehr in Spitälern einsetzen dürfe. „Viele, wie OP-Fachkräfte, wären bereit, an selbstbestimmten Tagen in Krankenhäusern auszuhelfen“, betont sie. Aber das sei nicht möglich. Und eine Fixanstellung komme für viele etwa wegen der Nachtdienste, Überstunden etc. nicht mehr infrage. Die Stadt Wien hält von den „Freien“ wenig. Grund: Die Abläufe seien von Klinik zu Klinik so unterschiedlich, dass ein kurzes Einspringen nicht möglich sei.