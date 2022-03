Kritik: „Scheinheiligkeit und Doppelmoral“ der EU

In Kurt Palms neustem Auftragswerk für das Linzer Theater Phönix „This is the End, my Friend“ dreht sich alles um das Ende der Menschheit, da niemand aus Katastrophen lerne. Auf den Krieg in der Ukraine geht der oberösterreichische Autor aber nicht ein. Das wäre für ihn ein „Fehler“, da dies nur „oberflächlich“ möglich gewesen wäre. Man könne nicht nur einfach sagen, „ich bin gegen die Invasion Russlands in der Ukraine“, meinte er im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch.