Bayern eliminiert Salzburg ++ Pointner-Comeback?

Der FC Bayern zeigt dem FC Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel die Grenzen auf, im heutigen Nachtslalom in Flachau könnte sich der Slalom-Weltcup entscheiden und Alexander Pointner könnte nach acht Jahren Abstinenz in den Skisprung-Zirkus zurückkehren - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 9. März.