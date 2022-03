Holen Sie sich Tipps & Tricks fürs richtige Lernen

Herausforderung Lernen: Schüler und Eltern im ganzen Land waren in den letzten zwei Jahren vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Das Nachhilfeinstitut LernQuadrat will helfen und bietet deshalb für „Krone“-Leser eine einmalige - und kostenfreie - Online-Veranstaltung zum Thema Lerntechnik am 31. März um 18 Uhr an. Die LernQuadrat-Profis wollen damit Schüler und Eltern im laufenden Sommersemester mit Tipps & Tricks fürs richtige Lernen stärken! Alle Teilnehmer des kostenlosen Lernhilfe-Events haben zudem die Chance, einen einwöchigen Intensivkurs in den Oster- oder Sommerferien zu gewinnen.