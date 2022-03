Tiroler Bäuerinnen feiern 60-jähriges Bestehen

Seit mittlerweile sechs Jahrzehnten setzen sich die Tiroler Bäuerinnen für die Anliegen der Frauen in der bäuerlichen Welt und darüber hinaus ein. Der Startschuss im Jahre 1953 war kein leichter, denn die Aufgaben der Frau am Hof waren damals auf die Familie und den Haushalt beschränkt. „Umso beeindruckender ist es, was unsere Vorgängerinnen geleistet haben“, freut sich Landesbäuerin Helga Brunschmid. Unter der Devise „Bäuerinnen bewegen“ haben sich die Tiroler Bäuerinnen einiges vorgenommen, um ihren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.