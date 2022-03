Michelle: „Mit 50 Jahren so schön wie noch nie“

Michelle möchte mit ihrem Nacktauftritt in der April-Ausgabe des „Playboy“ anderen Frauen Mut machen. „Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie. Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute“, sagte die Schlagersängerin, die zurzeit auch in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ zu sehen ist.