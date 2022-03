Gewinnen Sie Blumengruß zum Kinostart der Rom-Com

„Küss mich, Mistkerl!“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sally Thorne, der im Original den Titel „The Hating Game“ trägt und erstmals 2016 erschien. Das Buch stürmte die New York Times Bestseller-Liste und wurde mittlerweile in über 20 Sprachen übersetzt. Manche schreiben dem Buch sogar einen großen Anteil am aktuellen Rom-Com-Boom zu. Wer genau schaut: In Minute 29 kann das Buch sogar in der Verfilmung erspähen.