Tickets für den neuen Film von Almodóvar gewinnen!

Zwei Frauen als Alleinerzieherinnen

Anders als Janis steht Ana mit ihren 17 Jahren aber noch am Beginn des Lebens und hat mit der exaltierten Schauspielmutter Teresa (Aitana Sánchez Gijón) auch keine große Hilfe an ihrer Seite. Und doch werden beide Jungmütter ihre Töchter alleine großziehen und in dieser Rolle jede für sich aufgehen.