„F1-Karriere ist für ihn auf jeden Fall beendet“

Scharfe Sanktionen gegen Russland in der Formel-1: Nikita Mazepin verliert seinen HAAS-Vertrag, der Grand Prix in Sochi wird abgesagt. Krone-Motorsportexperte Richard Köck hat im Talk mit Moderatorin Katie Weleba alle Infos zu den aktuellen Entwicklungen. Außerdem verrät er, welche Änderungen in der neuen Formel-1 Saison umgesetzt werden und warum sich Fans neben dem erwarteten Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, vor allem auch auf die neuen Boliden freuen können! Das und noch mehr sehen Sie in der neuen Ausgabe von „Boxenstopp“ - das Motorsport-Magazin auf krone.tv.