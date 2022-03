Neues künstliches Protein hilft bei Krebstherapie

In einer ersten Finanzierungsrunde hat Leman Biotech beachtliche elf Millionen Dollar beschafft. Das spiegle das grosse Interesse an der Methode wider, heisst es in einer Mitteilung der ETH. Das Unternehmen wird den Erlös nutzen, um seinen Betrieb schnell hochzufahren. „Wir haben bereits zwei Forschungslabors eröffnet - eines im neuen Biopôle-Gebäude in Epalinges und das andere in Südchina, wo unser Mitgründer ansässig ist“, sagt Tang.