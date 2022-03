Einsam und dement: Sam Jackson als Ptolemy Grey

Und so vegetiert der zerzauste Ptolemy Grey (Samuel L. Jackson), vereinsamt und misstrauisch gegenüber der Außenwelt, in seiner verdreckten und vollgeräumten Wohnung vor sich hin - nichts wegwerfend, weil nicht wissend, was wertvoll ist und was nicht. Die Halluzinationen aus längst vergangenen Tagen bleiben und verfolgen ihn. Einziger Lichtblick sind die regelmäßigen Besuche seines Großneffen Reggie (Omar Benson Miller), der stets den Geschichten aus Ptolemys bewegtem Leben lauscht und sich rührend um ihn kümmert.