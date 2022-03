„Die Pubertät ist ein Biest voller Hormone“

Schauspiel-Star Sandra Oh („Grey’s Anatomy“, „Killing Eve“) spricht im englischen Original Mei Lees Mutter Ming: „Ich finde es toll, dass man in dem Film sieht, wie wichtig die Freundschaften sind, die man im Teenageralter knüpft. Ich habe selbst einige Freundinnen genau aus dieser Zeit, also seit rund 40 Jahren.“ Rosalie Chiang spricht die Hauptrolle der Mei Lee: „Sie ist selbstbewusst, ein bisschen schräg, strebsam. Sie will einfach sie selbst sein und sich nicht verlieren. Dabei helfen ihr ihre Freundinnen. Sie sind genau die Girl Gang, die du dir als Mädchen wünschst.“