Jürgen Thaler macht Literatur lebendig

Und so werden dem Vater von zwei Töchtern die Autoren sicher nicht ausgehen. In absehbarer Zeit sind etwa Abende mit Wolfgang Hermann, A. R. Strubel und Ferdinand Schmalz geplant. Und als Leiter des Felder-Archivs ist natürlich auch der Namensgeber allgegenwärtig in Jürgens Arbeit: „Ich möchte gerne ein Buch schreiben über die Kinder von Franz Michael Felder. Über Jakob, Hermann, Kaspar, Maria Katharina und Martin. Und ich will das Felder-Archiv insgesamt weiterentwickeln, in vielerlei Richtungen“, lauten die Pläne des umtriebigen Literatur-Vermittlers, der sich freut, „hier meinen Traumjob gefunden zu haben!“ Beneidenswert...