In diesen Fällen sagen wir Danke!

Paket kaputt, Kaufpreis erstattet

Nach drei Monaten habe er von einer Internet-Apotheke noch immer kein Geld zurückerhalten - deshalb wandte sich Anton K. an die Ombudsfrau. Der Salzburger hatte Waren um rund 83 Euro bestellt. „Das Packerl ist laut Paketfirma beim Transport gebrochen, die Sendung deshalb retourniert worden“, schilderte Herr K. Er habe mehrere Aufforderungen gesendet, ihm sein Geld zu erstatten. Diese seien unbeantwortet geblieben, also bat der Leser um Hilfe. Obwohl die Retoure noch nicht eingetroffen sei, habe man die Angelegenheit kundenfreundlich gelöst, teilte Shop Apotheke auf Anfrage mit. Die Erstattung des Kaufpreises an Herrn K. habe man bereits veranlasst.