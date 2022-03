Die neuen Details aus dem Beinschab-Geständnis

Der „Krone“ liegen zwei Seiten mit detaillierten Beinschab-Angaben aus einem Zusatzprotokoll der Korruptionsjäger in der Justiz vor. Demnach erhielt Sophie Karmasin im Jänner 2011 eine Anfrage von „GCS Consultancy Team“ mit Sitz in Tel Aviv. Ansprechpartner: Tal Silberstein. Zwei Tage später wurde jedoch mitgeteilt, dass die Angebotssumme nicht an das Unternehmen des israelischen Polit-Beraters, sondern an die Bundes-SPÖ in der Wiener Löwelstraße zur richten sei.