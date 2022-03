Barista-Crashkurs mit Sängerin Tünde Jakab

Über 10.000 Stunden hat Tünde Jakab an ihrer Queerflöte geübt. Obwohl sie mit der klassischen Musik wirklich gut im Business war und weltweite Tourneen gespielt hat, setzt sie nun alles auf eine Karte und erfindet sich neu: Als Singerin/Songwriterin mit Discobeats und Popeinflüssen will sie nun in der kommerziellen Musik durchstarten.