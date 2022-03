Lkw-Lenker (57) wurde von Betonplatte erdrückt

Schrecklicher Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Taufkirchen an der Trattnach in Oberösterreich! Ein Lkw-Fahrer (57) aus Passau wurde beim Abladen einer mehreren Tonnen schweren Fertigbetonplatte getroffen und vom enormen Gewicht erdrückt. Für den Arbeiter kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.