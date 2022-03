Feuerteufel schlug dreimal in 72 Stunden zu

In den vergangenen Tagen wurden jeweils ein Fahrrad und ein Kellerabteil in Brand gesetzt. Beide Male wurden Anrainer rechtzeitig aufmerksam. So geschah es nun auch den dritten Tag in Folge bei einem fünfstöckigen Wohnhaus. Diesmal wurde im Keller an drei Stellen ein Brand gelegt. Ein Mädchen, das den Keller betrat, lief sofort nach oben, informierte ein Ehepaar. Dieses verständigte die Einsatzkräfte, unternahm selbst erste Löschversuche.