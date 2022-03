Russischer Einbrecher ging der Polizei ins Netz

Der Russe gab vorerst eine andere Identität an, konnte später jedoch bei der erkennungsdienstlichen Behandlung identifiziert werden. Erhebungen ergaben, dass er kurz vor dem Einbruch in die Praxis bereits einen Einbruchsversuch in eine in der Nähe befindliche Trafik unternommen hatte. Dort war er jedoch vom Besitzer gestört worden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.