Leihen statt kaufen: Auto um 22,80 Euro pro Tag

Die Tester der Arbeiterkammer fanden in Oberösterreich ein überraschend breites Carsharing-Angebot und das nicht nur in den Ballungsräumen. Aktuell bieten die Unternehmen ÖBB Rail &Drive, Tim, Mühlferdl, Wels Strom, die Energiegenossenschaft Region Eferding und die Vermittlungsplattform gataround Carsharing an.