Parken: Strafen mit„Augenmaß“

Auch an Tag 3 nach der Ausweitung des Parkpickerls auf ganz Wien gehen die Wogen hoch. Noch immer ist zu vieles unklar, manche Regeln nicht verständlich. Kritik kommt nun von allen Seiten. Und auch die Zahl der beantragten Parkpickerl der neu hinzugekommen Bezirke blieb laut Stadt hinter den Erwartungen zurück. Doch was sind die Gründe für die Kritik und warum hält man sich bei den Strafen noch zurück? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.