Kostenloses Parken in Wien ist Geschichte, das lange Parkplatz suchen allerdings auch. Auf der Arbeiterstrandbadstraße im 22. Bezirk reihte sich bislang ein Auto ans andere. Auch in Floridsdorf zeigt die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung Wirkung. Bis jetzt haben 116.500 Personen ein Pickerl beantragt, doch viele haben noch keines erhalten. Wir haben uns in Floridsdorf umgehört. „Ich warte seit Tagen auf das Parkpickerl“, sagt ein Passant. Dabei sollen diejenigen, die bereits ein Pickerl beantragt und bezahlt haben, nicht gestraft werden. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.