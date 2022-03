Hat Schalke Gazprom-Nachfolger bereits gefunden?

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2025. Nach der am Montag verkündeten Trennung hatte sich Schalke am Montag zuversichtlich gezeigt, „zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können“. Mit knapp 120.000 Wohnungen gilt Vivawest als einer der größten Immobilienkonzerne in Deutschland und ist vor allem im Ruhrgebiet stark vertreten.